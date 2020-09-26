Во Владимирской области в 2020 году произошло 160 ДТП с участием детей

ГИБДД 33 региона сообщает, что за 8 месяцев текущего года произошло более 160 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 2 детей погибли и более 180 получили травмы.

Как показывает статистика, к печальным последствиям на дорогах Владимирской области приводит прежде всего пренебрежительное отношение взрослых. Каждый третий ребенок пострадал в ДТП в качестве пешехода. При этом в 20 случаях наезды на детей произошли в зоне действия нерегулируемых пешеходных переходов, а в 21 случае усматривается виновность детей в нарушении правил дорожного движения.

23 сентября 2020 года пройдет единый день безопасности дорожного движения для обучающихся, педагогических работников и родителей. Сотрудники ГИБДД будут рассказывать всем о правилах поведения детей на дорогах.