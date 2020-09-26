Во Владимирской области за сутки выздоровели от коронавируса 19 человек

Новый бюллетень по коронавирусу показывает, что в регионе за сутки выздоровели от новой коронавирусной инфекции 19 человек. А всего выздоровевших в области 5 869 пациентов с Covid-19.

За период наблюдения в области отмечено 208 летальных случаев. Но за последние сутки никто в 33 регионе не умер.

Еще может быть интересна статистика по пневмониям. Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 25 сентября (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 298, больных с признаками внебольничной пневмонии – 27. По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 64 пациента с ОРВИ и 498 – с пневмонией.