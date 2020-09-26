Камешковскую школу обещают построить до конца 2020 года, несмотря на отставание в графике

Фото предоставлено АВО.

В Камешкове сейчас строится школа на 675 мест. И в какой-то момент строители весьма серьезно сбились с графика. В итоге, 25 сентября инспектировать стройку приехал губернатор Владимир Сипягин.

Администрация города Камешково и строители в итоге пообещали достроить объект до конца года. На сегодняшний день на стройке трудится более сотни рабочих, техническая готовность оценивается в 64 процента. Для комплектации школы учебным оборудованием из областного бюджета дополнительно выделено 96 млн рублей. Подготовлена конкурсная документация на поставку мультимедийного оборудования на 2,9 млн рублей, интерактивного оборудования на 9,2 млн рублей, комплекса учебного оборудования и наглядных пособий на 32,5 млн рублей, спортивного оборудования на 4,2 млн рублей.

Сейчас завершается монтаж установок системы вентиляции, прокладка кабельной линии, укладка керамической плитки в помещениях подвала и в санузлах. Ведутся работы по устройству перегородок помещений подвала, штукатурке стен, заливке цементной стяжки подвальных помещений, прокладке электрических сетей в помещениях подвала и 1-го этажа, монтажу наружных тепловых сетей, окон, штукатурке на 1 и 2 этажах и так далее.