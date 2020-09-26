В Меленках сгорел дом на 150 квадратов

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

В Меленках вечером 25 сентября сгорел жилой дом в частном секторе города. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области, пожар произошел на улице Герцена в доме №69.

Пожарным о возгорании сообщили около половины девятого вечера. К моменту приезда пожарных дом горел полностью. Судя по снимкам, спасти строение не удалось. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.

В результате пожара погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 10 человек.