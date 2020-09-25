В магазинах Гусь-Хрустального продавали алкоголь 1 сентября

Во Владимирской области в День знаний запрещена продажа алкоголя ,но, как показала прокурорская проверка, соблюдают ограничение не везде. В продуктовом магазине ООО «Фаворит-Плюс», расположенном в городе Гусь-Хрустальный, зафиксирован факт продажи пива 1 сентября этого года. Продавец привлечена к дисциплинарной ответственности. Кроме того, директору и компании грозит штраф. Первому – до сорока тысяч рублей, юрлицу – от ста до трехсот тысяч рублей. Аналогичные факты выявлены еще в четырех магазинах, торгующих алкоголем, в городе и Гусь-Хрустальном районе.