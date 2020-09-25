Осенью во Владимирской области в армию призовут полторы тысячи юношей

В регионе началась подготовка к осеннему призыву, который пройдет с октября по декабрь. План по весеннему призыву в регионе перевыполнили, собрав 104,6 процент. А сейчас планируется забрать в армию полторы тысячи человек.

Задание на призыв вполне выполнимое. Все ресурсы, в том числе человеческие, для этого есть. От нас всех требуется слаженная организационная работа», – отметила председатель комитета по социальной политике Елена Янина.

Призывникам, овладевшим военно-учетной специальностью в учебных организациях ДОСААФ России, будет предоставлено права выбора вида и рода войск – но только если они пройдут туда по здоровью и будет соответствующее задание на отправку. А работать призывные пункты будут с учетом эпидемиологической обстановки и при соблюдении всех требований эпидемиологической безопасности.