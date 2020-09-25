Гостья Владимира пригласила в гостиницу нового знакомого и лишилась денег и украшений

Двадцатичетырехлетняя девушка обратилась в полицию во второй половине сентября, обнаружив, что из номера гостиницы, где она остановилась, пропали ювелирные украшения, два мобильных телефона и банковская карта. Накануне она у одного из развлекательных заведений Владимира познакомилась с молодым человеком, которого и пригласила к себе в гостиницу. А проснувшись, обнаружила пропажу вещей. Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, злоумышленника, оставившего отпечатки пальцев в номере, полицейские нашли. Им оказался двадцатишестилетний житель Ковровского района. Парень признался, что похищенное планировал продать. Теперь за кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.