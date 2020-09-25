Жительницы Владимира смогут бесплатно пройти диагностику репродуктивной системы и молочных желез

28 сентября во Владимире, на улице Музейной, 1, состоится торжественное открытие клинико-диагностического центра «Белая роза».

Проект «Белая роза» разработан Фондом социально-культурных инициатив в 2010 году по инициативе и под личным руководством президента Фонда Светланы Медведевой. Проект направлен на привлечение внимания женщин к собственному здоровью. Для этого в регионах один за другим открыты благотворительные медицинские центры ранней диагностики онкологических заболеваний репродуктивной системы и молочных желез «Белая роза».

Отличительной особенностью центров является создание максимально благоприятной атмосферы для пациенток. Диагностические услуги предоставляются бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования.