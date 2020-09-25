В Суздале увековечили память основателей музея

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В Суздале сегодня открыли мемориальную доску в честь первых директоров музея – Василия Романовского и Алексея Варганова.

История Суздальского музея началась в 1922 году с решения Уисполкома об учреждении краеведческого музея, а в 1923 году открылась первая выставка. И здесь же начинается история первого директора музея. Василий Романовский работал практически в одиночку. Это было время закрытия монастырей и церквей, изъятия церковных ценностей, значительная часть которых благодаря Романовскому попала в фонды будущего музея. Именно Василию Ивановичу принадлежит заслуга создания в Суздале музея, который впоследствии развился в крупнейший музейный комплекс.

В 1930 году в Суздаль после окончания в Ленинграде Высших курсов искусствоведения приехал Алексей Варганов. Через год он стал директором, а Романовский – научным сотрудником. Алексей Дмитриевич Варганов был великолепным знатоком суздальской истории, археологии и архитектуры, известным реставратором, учёным-практиком, чьими советами и знаниями пользовались знаменитые искусствоведы и историки страны.

Идея сделать в Суздальском филиале акцент на личностях основателя Суздальского музея Василия Романовского и его преемника реставратора и искусствоведа Алексея Варганова родилась три года назад.

По словам Генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светланы Мельниковой, установка памятной доски в Архиерейских палатах символична. Здесь был образован самый первый музей, которым руководил Василий Романовский. А уже позднее Архиерейские палаты были восстановлены по проекту Алексея Варганова.

Эскиз мемориальной доски был выполнен дизайнерами Владимиро-Суздальского музея-заповедника, а изготовили её мастера из Гусь-Хрустального под руководством Дмитрия Белинского.