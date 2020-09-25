В Муроме компания за два часа шесть раз украла дорогой алкоголь

В один день из нескольких сетевых магазинов пропал элитный алкоголь на 43 с лишним тысячи рублей. Злоумышленников удалось найти, в том числе, с помощью записей с видеокамер. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, злоумышленники – восемнадцатилетний, двадцатисемилетний и тридцатичетырехлетний уроженцы одного из соседних государств – на машине объезжали магазины, похищая напитки, а задержали их на территории соседнего региона. Сейчас установлено, что с семи до девяти вечера они успели совершить шесть краж. Но магазины от продуктовых воришек пострадали не только в Муроме. В Коврове два ранее судимых товарища, тридцати девяти и сорока пяти лет, украли кофе на шесть тысяч рублей. Продавать его ни не стали – пили сами. А житель подмосковной Электростали, приехав в Юрьев-Польский, украл алкоголя на две с половиной тысячи. Его задержали через несколько дней. Сейчас в отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье кража.