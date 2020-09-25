В Киржачском районе незаконно нарубили деревьев на двести тысяч рублей

Специалисты Киржачского лесничества вместе с прокуратурой нашли незаконную рубку деревьев. Неизвестные срубили десять берез, восемь деревьев черной ольхи и одну ель. Ущерб составил около двухсот тысяч рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 УК РФ - «незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Продолжается расследование, но нарушителей пока не нашли. Если их обнаружат, их ждет не только уголовная ответственность - максимум штраф до трех миллионов рублей или семь лет лишения свободы со штрафом до полумиллиона. Также от них потребуют компенсировать ущерб, причиненной незаконной вырубкой.