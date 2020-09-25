За сутки во Владимирской области от коронавируса выздоровели 20 человек

За сутки в регионе заболели новым коронавирусом еще 29 человек, больше всего – семь – в Густ-Хрустальном, чуть меньше – шесть – во Владимире. Всего в регионе болеют 7096 человек. Большая часть уже поправилась, 205 человек умерло. Как отмечают в областной администрации, инфекционные госпитали региона в достаточном количестве обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами, создан запас лекарственных препаратов, используемых для лечения новой коронавирусной инфекции и пневмонии. Тестирование на коронавирус продолжается, всего проведено 225337 исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе в медицинских учреждениях – 159982. Продожают владимирцы болеть и простудами. За последние сутки к врачам с тяжелой и средней формой ОРВИ обратилось 294 человека, с признаками пневмонии – 39. В больницах сейчас лежат 63 пациента с ОРВИ и 479 – с пневмонией.