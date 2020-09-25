Муромлянку, отгородившую себе часть общих помещений, обязали все исправить

Жители многоквартирного дома в Муроме обратились в суд после того. как одна из соседок захватила часть нежилого помещения дома, где размещены общедомовые инженерные коммуникации и оборудование. В нарушение требований закона она стала производить реконструкцию этого помещения, нарушая его прочность и устойчивость, создавая угрозу жизни и здоровью собственников. Муромский городской суд, неожиданно для истцов, решил, что соседка, самовольно занявшая общую площадь, ничего не нарушает. Однако Владимирский областной суд посчитал иначе. Спорное нежилое помещение признано судом второй инстанции общим имуществом многоквартирного дома: не является частями квартир и в нем имеются инженерные коммуникации и оборудование, предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме. Теперь женщине предстоит привести помещение в прежний вид.