В Гороховце росгвардейцы поймали вора

В городе Гороховце 30 августа около часа ночи на пульт дежурного районного отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал «Тревога» из местного магазина.

Прибыв на объект, правоохранители увидели, что дверь взломана, а внутри магазина находится неизвестный. При виде сотрудников Росгвардии, мужчина с похищенным товаром попытался скрыться через запасный выход, но был задержан.

39-летного мужчину передали полицейским. Возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба составила более 9 тысяч рублей.