Жительница Владимира борется за звание самой красивой в Международном конкурсе "Мисс офис-2020"

фото с сайта конкурса

25 сентября стартует интернет-голосование за выход в финал Международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2020».

В этом году только одна участница из Владимира допущена к голосованию на сайте конкурса. Это 30-летняя Маргарита Савченко, которая работает менеджером по закупкам на одном их владимирских предприятий.

Поддержать девушку можно, проголосовав за нее на сайте конкурса. Ей нужно обойти 113 претенденток из России и зарубежья. Если она наберет достаточное количество голосов, то поборется уже в Москве за главный приз – 2 000 000 рублей и титул «Мисс Офис – 2020».