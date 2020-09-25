ФАП в деревне Аббакумово Гусь-Хрустального района построили без разрешения Министерства природных ресурсов и экологии

Следственный комитет Владимирской области по материалам проверки строительства ФАПа в Гусь-Хрустальном районе возбудил уголовное дело по статье "халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба".

По версии следствия, в 2019-2020 годах департамент здравоохранения Владимирской области выделил более 14,5 миллионов рублей на строительство ФАПа в деревне Аббакумово и разработку проектной документации ФАПа в поселке Тасинский Бор Гусь-Хрустального района.

- В сентябре прошлого года Уршельская районная больница заключила договор на строительство ФАПа на территории национального парка «Мещера». При этом, разрешение на строительство на землях особо охраняемой природной территории администрацией медицинского учреждения в установленном законом порядке не получено, - рассказали в СУ СКР по Владимирской области.

В декабре прошлого года ФАП был построен, однако из-за отсутствия разрешительной документации, открыть его невозможно. Кроме того, выявлены нарушения в проекте на строительство, что также явилось причиной отказа Министерством природных ресурсов и экологии РФ в выдаче разрешения.

В связи с ненадлежащим исполнением обязанностей должностными лицами Уршельской районной больницы и администрации Гусь-Хрустального района бюджетам РФ и региона причинен особо крупный ущерб в общей сумме более 10 миллионов рублей.