Во Владимире умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Ушаков

фото с сайта городской администрации

23 сентября ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена "Красной звезды" Николай Андреевич Ушаков.

В сентябре 1943 года 18-летним юношей был призван в ряды действующей армии. В июне 1944 года за находчивость и мужество, проявленные в освобождении города Бобруйска был награжден первой наградой - медалью «За отвагу».

Вторую медаль «За отвагу» получил в июле 1944 года за освобождение Минска.

Третьей медалью «За отвагу» был награжден лично маршалом Советского Союза Георгием Константиновичем Жуковым за взятие польского города Белосток.

В начале мая 1945 года за участие в Берлинской наступательной операции был награжден орденом «Красная звезда». В Берлине на Рейхстаге оставил автограф «Я Микола из Украины». Участвовал в параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

После окончания войны прослужил в Вооруженных Силах 32 года. Уволившись в запас, более 18 лет работал в ВЗПО «Техника».

Прощание с героем состоится 25 сентября, в 9:00, в Сретенской церкви на ул.Красноармейская.