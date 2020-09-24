Главой Суздаля стала Ольга Цымзина

фото пресс-службы администрации Суздаля

23 сентября состоялось первое заседание Совета народных депутатов города Суздаля 4-го созыва.

На должность главы города было предложено две кандидатуры: Ольга Цымзина и Андрей Кузнецов.

По результатам тайного голосования главой города Суздаля избрана Цымзина Ольга Александровна. При одном недействительном бюллетене голоса распределились следующим образом: за Цымзину проголосовало "за" - 13 человек, за Кузнецова - 1 человек.

По предложению главы города Суздаля, при одном воздержавшемся, депутаты избрали заместителей главы. Ими стали депутаты Ольга Курашкина и Сергей Родионов.