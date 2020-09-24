Владимирцы устроят пешую прогулку в поддержку женщин, больных раком молочной железы

26 сентября во Владимире состоится массовая пешая прогулка в поддержку женщин с диагнозом рак молочной железы. Ее инициатором стала единственный в нашем регионе онкопсихолог Юлия Кабицина. В этом году она реализует проект «Цвет преображения», поддержанный Фондом президентских грантов. Он включает в себя проведение занятий по арт-терапии, лекции врачей, поездки по святым местам Владимирской области и соседних регионов, проведение Дней красоты.

По данным 2019 года, рак молочной железы диагностирован у 68,5 тысяч россиянок. Во Владимире в зоне риска находится каждая пятая. Чтобы распространить информацию об этой болезни, участницы проекта «Цвет преображения» присоединятся к масштабному марафону Race for the cure. Это крупнейшее в Европе спортивное мероприятие, посвященное женскому здоровью.

- Мы выбираем пешую прогулку по историческому центру города в качестве психологической поддержки и привлечения внимания к проблемам женщин с раком молочной железы, - говорит Юлия Кабицина. - А еще это важный шаг в социализации участниц проекта для преодоления страха диагноза. Это будет наш путь преображения, где каждая сможет почувствовать себя живой и красивой с поправкой на диагноз.

Любой желающий может зарегистрироваться для участия в этой акции по ссылке.

Трёхкилометровая пешая прогулка начнётся 26 сентября в 14 часов от храма Архангела Михаила на Студёной горе. Участницы пройдут по историческому центру Владимира, раздавая буклеты со сведениями о раке молочной железы.