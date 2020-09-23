Команда Владимирской области завоевала 6 медалей в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы-2020»

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Завершились финальные состязания VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Они проходили в дистанционно-очном формате 6 – 21 сентября.

Первенство стало самым масштабным в истории не только российского, но и мирового движения «Ворлдскиллс», собрав более 3 тысяч участников. Владимирскую область представляли 25 человек – школьники, студенты колледжей и молодые специалисты предприятий региона. В результате финала в «копилке» нашей команды – 14 наград.

Золотую медаль завоевал студент Ковровской государственной технологической академии Алексей Спиричев. Победа в компетенции «Изготовление изделий из полимерных материалов» досталась молодому специалисту в упорной конкурентной борьбе.

Серебряной медалью в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» награждён Евгений Кузьмин, наладчик станков Ковровского электромеханического завода.

Бронзовыми медалистами чемпионата стали студенты Владимирского индустриального колледжа Владимир Прокофьев (в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»), Владимирского авиамеханического колледжа Виктория Пряхина (в компетенции «Охрана труда»), Ковровской государственной технологической академии Даниил Тимошенков (в компетенции «Изготовление изделий из полимерных материалов») и учащийся владимирской школы №36 Сергей Кувалдин (в компетенции «Преподавание в младших классах – Юниоры»).

Ещё восемь участников команды Владимирской области награждены медальонами за профессионализм, которые подтверждают, что уровень их навыков соответствует международным стандартам. Вот имена этих ребят: Екатерина Баканкова (Владимирский экономико-технологический колледж, компетенция «Поварское дело»), Антон Бибиков (Муромский колледж радиоэлектронного приборостроения, компетенция «Инженерный дизайн CAD»), Илья Грибов (Владимирский строительный колледж, компетенция «Кирпичная кладка»), Яна Ешмуратова (Владимирский техникум туризма при Владимирском институте туризма и гостеприимства, компетенция «Администрирование отеля»), Арина Ильичёва (Муромский педагогический колледж, компетенция «Преподавание музыки в школе»), Данил Лосев (средняя общеобразовательная школа № 11 г. Коврова, компетенция «Сварочные технологии – Юниоры»), Андрей Устинов (Ковровский транспортный колледж, компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»), Анастасия Шулятьева (Владимирский строительный колледж, компетенция «Малярные и декоративные работы»).

Церемония награждения победителей намечена на 2 октября. Планируется, что мероприятие пройдёт в формате Всероссийского телемоста, который свяжет 23 российских региона.