Во Владимирской школе обвалился потолок

Подвесной потолок обвалился в классе информатике в школе №36 в Добром. Фотографии случившегося появились в популярном городском паблике. случившегося еще только выясняют, но, как предполагают очевидцы, гардину повесили неправильно, поэтому она рухнула, потянув за собой остальную конструкцию. Кстати, это не первый случай, когда во Владимирской области рушатся потолки в школах. В прошлом году в Гусь-Хрустальном потолок у школы №13 обвалился через две недели после того, как подписали акт о ее готовности. К счастью, тогда пострадавших тоже не было.