В Коврове ребенку-инвалиду не давали жизненно необходимые препараты

Ковровская городская прокуратура провела проверку по жалобе инвалида I группы, который страдает генетически прогрессирующим заболеванием. По рекомендациям Федерального научного центра неврологии этому пациенту по жизненным показаниям требуется лечение новым и дорогим препаратом «Нусинерсен». Но департамент здравоохранения Владимирской области, и больница не обеспечили больного лекарством, применяемым для лечения спинальной мышечной атрофии. Прокуратура направила в суд направлено исковое заявление, потребовав возложить на департамент и центральную городскую больницу Коврова обязанность по бесплатно обеспечить ребенка-инвалида необходимым лекарством. Свое решение суд еще не вынес и препарата, способного замедлить развитие редкой болезни, у больного все еще нет.