Стену Виктора Цоя во Владимире украсила гитара

На трансформаторной будке, возле которой уже несколько лет собираются поклонники Виктора Цоя, нарисовали гитару YAMAHA SG200, на которой играл музыкант группы "Кино" Юрий Каспарян.

Изобразил инструмент художник Виталий Борисов - автор самого большого портрета Виктора Цоя.

- Было приятно стать частью культового места во Владимире и сделать эти работы для людей, страстно увлечённых музыкой. Для меня гитара - потрясающий инструмент, как и у многих парней, она была первым, на котором получают, как в моём случае, «подъездное» музыкальное образование. Делая рисунок, вспоминал курьезные случаи и времена, которые проводили в музыкальной студии, - написал в своем инстаграме Виталий.

К слову, в это воскресенье в центре Владимира пройдет небольшой концерт, на котором прозвучат песни Виктора Цоя.