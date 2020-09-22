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Стену Виктора Цоя во Владимире украсила гитара

Нарисовал ее автор портрета музыканта - Виталий Борисов
Виктория СУХОВА
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На трансформаторной будке, возле которой уже несколько лет собираются поклонники Виктора Цоя, нарисовали гитару YAMAHA SG200, на которой играл музыкант группы "Кино" Юрий Каспарян.

Изобразил инструмент художник Виталий Борисов - автор самого большого портрета Виктора Цоя.

- Было приятно стать частью культового места во Владимире и сделать эти работы для людей, страстно увлечённых музыкой. Для меня гитара - потрясающий инструмент, как и у многих парней, она была первым, на котором получают, как в моём случае, «подъездное» музыкальное образование. Делая рисунок, вспоминал курьезные случаи и времена, которые проводили в музыкальной студии, - написал в своем инстаграме Виталий.

К слову, в это воскресенье в центре Владимира пройдет небольшой концерт, на котором прозвучат песни Виктора Цоя.