Владимирские спортсмены - в числе медалистов Чемпионата России по спортивному ориентированию.

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Дисциплиной "Велокросс - общий старт" 20 сентября завершился первый после перерыва Чемпионат России по спортивному ориентированию, который проходил в г. Люберцы Московской области.

Первый день (дисциплина "Велокросс-классика") принес сразу три медали - Антон Фолифоров стал вторым у мужчин, а Ольга Шипилова-Виноградова и Светлана Фолифорова завоевали серебряную и бронзовую медали в группе женщин.

Во второй соревновательный день команда Владимирской области в составе Светланы Фолифоровой, Лики Чакуа, Ольги Шипиловой-Виноградовой впервые в истории владимирского ориентирования стала победителем в трехэтапной эстафете в рамках Чемпионатов России.

Заключительный день соревнований и вид "Велокросс-общий старт" стал самым успешным для наших спортсменов: как и в первый день – три награды. Две золотые медали (и у мужчин, и у женщин) в данной дисциплине завоевали владимирские ориентировщики - Антон Фолифоров и Ольга Шипилова-Виноградова, став чемпионами России. Светлана Фолифорова завоевала серебряную медаль.

Стоит отметить результат Александра Трунина, который занял шестое место и выполнил норматив мастера спорта России.