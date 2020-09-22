Жительница Юрьев-Польского ранила подругу и зарезала ее мужа

Вечером в августе женщина выпивала на кухне дома у подруги. И-за бытовых мелочей приятельницы поссорились, и гостья с ножом накинулась на хозяйку. Во время ссоры она нанесла ножом хозяйке несколько ударов в левое плечо и переднюю поверхность грудной клетки, причинив легкий вред здоровью. На крики раненой, звавшей на помощь, из комнаты пришел ее гражданский муж. Который попытался остановить нападавшую. Но гостья несколько раз ударила его ножом в грудь, от чего он умер на месте происшествия. Нападавшая женщина сбежала, но ее нашли и за убийство приговорили к десяти с половиной годам, которые ей предстоит провести в колонии строгого режима.