Жители Владимирской области смогут отправить посылку в интернаты для престарелых

Почта России во Владимирской области объявила о старте ежегодной акции «Ты не один», приуроченной к Международному дню пожилого человека.

В рамках акции, которая будет проходить до 30 сентября включительно, каждый желающий может приобрести и отправить посылку и открытку с добрыми пожеланиями в адрес постояльцев комплексных домов - интернатов для престарелых и инвалидов, расположенных во Владимирской области.

Специальные подарочные наборы, которые станут приятным сюрпризом для пожилого человека, можно приобрести в отделениях – участниках акции. Номинал посылки составит не более 200 рублей. Желающим присоединиться к акции необходимо приобрести посылку, написать добрые пожелания в приветственной карточке и передать все оператору связи.

В 2020 году для «добрых дел» открыты двери 83 отделений почтовой связи Владимирской области. Также приобрести посылки можно в Коврове, Александрове, Муроме, Кольчугино, Юрьев-Польском, Вязниках, Суздале, Гусь-Хрустальном, Радужном, Киржаче, Меленках, Гороховце и других городах области.

После завершения акции сотрудники почты доставят корреспонденцию и посылки адресатам.