Гороховчанку посадят за распространение порнографических снимков дочки

Жительница Гороховецкого района сделала фотографии спящей обнаженной трехлетней дочки ,в том числе сняла крупным планов некоторые части тела. Снимки женщина отправила через интернет незнакомцу, попросившего ее об этом. Молодую женщину обвинили в совершение фотосъемки несовершеннолетней в целях изготовления и распространения порнографических материалов в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием информационно-коммуникационных сетей. По этой статье молодой матери грозило до пятнадцати лет колонии. Суд признал ее виновной, но посчитав смягчающие обстоятельства исключительными, назначил наказание ниже низшего предела. Но все равно молодой маме придется провести шесть лет в колонии общего режима. Женщину арестовали в сзале суда. Но приговор не вступил в законную силу, и его можно обжаловать.