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Общество

Владимирцы стали больше денег тратить на автомобили

Владимирстат подсчитал, сколько жители региона выложили за четырехколесных друзей
Ирина Мальцева
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22 сентября отмечают Всемирный день без автомобиля. Всем водителям предлагают отказаться от железного транспорта и пересесть на велосипеды. Но, если верить данным Владимирстата, с каждым годом владимирцы готовы все больше денег тратить на четырехколесных друзей. Во Владимирской области в прошлом году продано легковых автомобилей на 8,3 миллиарда рублей. В 2018 году на машины владимирцы потратили 8,1 миллиард, в 2017 - 7,3 миллиардов. Впрочем, в предыдущие годы на автомобили жители региона тоже не жалели денег: 8,4 и 9,5 миллиардов за 2016 и 2015 года соответственно.