Владимирцы стали больше денег тратить на автомобили

22 сентября отмечают Всемирный день без автомобиля. Всем водителям предлагают отказаться от железного транспорта и пересесть на велосипеды. Но, если верить данным Владимирстата, с каждым годом владимирцы готовы все больше денег тратить на четырехколесных друзей. Во Владимирской области в прошлом году продано легковых автомобилей на 8,3 миллиарда рублей. В 2018 году на машины владимирцы потратили 8,1 миллиард, в 2017 - 7,3 миллиардов. Впрочем, в предыдущие годы на автомобили жители региона тоже не жалели денег: 8,4 и 9,5 миллиардов за 2016 и 2015 года соответственно.