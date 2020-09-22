Коврочанин до смерти забил пенсионерку скалкой

В середине ноября прошлого года тридцатисемилетний житель Коврова, уже имевший судимость, вместе с подругой решили обокрасть пенсионерку. Выпив, они вдвоем заявились к пожилой местной жительницы и попросив попить воды, прошли в квартиру. Пока мужчина отвлекал пенсионерку разговорами на кухне, его знакомая в это время разыскивала в комнате ценности. Почувствовав неладное, пенсионерка выглянула, увидела, чем занимается незваная гостья и стала громко кричать и звать на помощь. Тогда обвиняемый напал на хозяйку квартиры, закрыл ей рот пакетом, а затем избил деревянной скалкой. От многочисленных травм семидесятиоднолетняя пенсионерка, много лет проработавшая на заводе им.Дектярева, умерла на месте. А пара похитила продукты и мобильный телефон, стоившие в общей сложности две с половиной тысячи рублей, и сбежали. Ковровчанин по приговору суда получил четырнадцать лет и восемь месяцев, которые проведет в колонии строгого режима. А его приятельница, которую задержали позднее, только ждет приговора. Тридцатиоднолетняя местная жительница, судимая и лишенная родительских прав в отношении двух маленьких детей, ответит как соучастница разбоя.