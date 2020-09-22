Во Владимирской области 3500 «серебряных» волонтеров

Как рассказали в департаменте социальной защиты населения, во Владимирской области уже более трех с половиной тысяч «серебряных» волонтеров. Как правило, помогать ближним готовы женщины в возрасте от 55 до 65 лет. Они проводят занятия в «университете третьего возраста», обучают цифровой грамотности, участвуют в различных акциях, форумах, флешмобах и социальных программах. А вот мужчин среди «серебряных» волонтеров мало, хотя помгать другим и делиться накопленным опытом и знаниями - секрет активной долгой жизни самих добровольцев. Как говорят в департаменте, яркий пример бескорыстной помощницы – жительница Владимира Александра Ивановна Архипова, «серебряный» волонтер Регионального добровольческого центра. Она успешно окончила курсы компьютерной грамотности «университета третьего возраста», проводит для ровесниц творческие мастер-классы, занятия по зумба-фитнесу и скандинавской ходьбе, помогает семьям, имеющим детей с инвалидностью, в рамках социальной технологии волонтёрского движения «Перекресток помощи».