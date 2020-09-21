Муромское предприятие задолжало работникам более миллиона рублей

Муромское предприятие ООО «Спецавто» задолжало своим шестнадцати работникам более одного миллиона и ста тысяч рублей зарплаты. Естественно, положенные по закону проценты за задержку зарплаты им тоже не платили. Муромская городская прокуратура в отношении генерального директора компании возбудило производство об административных правонарушениях: невыплата заработной платы и не предоставление сведений о задолженности по заработной плате в органы статистики. В общей сложности директора оштрафовали на двадцать тысяч рублей. А работникам после вмешательства прокуратуры вернули долги ,виновного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности.