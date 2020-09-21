Во Владимире в этом году сдадут семь новых детсадов

Несмотря на пандемию, несколько затормозившую строительство, четыре детских сада уже готовы: здания на пятьдесят мест каждое построены во Владимире на улицах Завадского, Крайнова, Сурикова и 1-ая Пионерская. До конца года построят еще три садика. Сейчас активно ведутся работы по строительству детского сада на 115 мест в микрорайоне Веризино. Современное трехэтажное здание с лифтом для маломобильных детей должны сдать в декабре. Кроме того, в Сновицах-Веризино появится еще один детский сад на пятьдесят мест, где создадут ясельные группы для малышей до трех лет. Еще один садик тоже на пятьдесят мест строится на улице Тихонравова, он готов уже на семьдесят процентов.