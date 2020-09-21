В Петушинском районе пройдет "Сырмарка"

В последние выходные сентября в АТК "Богдарня" пройдет фестиваль агротуризма «Сырмарка»! Фермеры со всей России представят широкий ассортимент сыров и продуктов собственного производства.

Гостей ждут: шоу от конно-спортивного комплекса, катание верхом и в экипаже, пони, сельский дворик с животными фермы, экскурсии по ферме и сыроварне, музей-экспозиция крестьянского быта и колхозного движения «Архангельская изба», шашлыки, бургеры, хот-доги, согревающие и прохладительные напитки на «Вкусной поляне», ярмарка мастеров и мастер-классы

Подробности уточняйте по телефону : 8 (968) 682-41-01