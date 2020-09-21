За прошлую неделю во Владимирской области ОРВИ заболело больше 8 тысяч человек

Эпидемиологическая ситуация с ОРВИ и гриппом с 14 по 21 сентября в области стабильная, показатели заболеваемости ниже расчетной эпидемической пороговой величины на 5,8 %, кроме возрастной категории от 7 до 14 лет (выше на 11%) и взрослого населения (выше на 15,6%). За 38 неделю зарегистрировано 8 542 случая ОРВИ, среди них 4 416 детей.

Во Владимире в больницы обратились 3 438 человек, среди них 1 696 детей. Превышение эпидпорога регистрируется у деьей от 0-2 лет на 57,2%, от 3 до 6 лет на 55,1% и от 7 до 14 лет на 8,9%.

- За прошедшую неделю в лаборатории исследованы пробы от 21 больного острыми респираторными вирусными инфекциями. Лабораторно случаев гриппа не подтверждено, выявлено 6 случаев риновируса, - рассказали в областном управлении Роспотребнадзора.

Во Владимире закрыли 1 класс общеобразовательной школы по диагнозу ОРВИ. Если в группе или в классе из-за заболевания ОРВИ отсутствует более 20% детей, школьные занятия приостанавливают на срок не менее 7 дней (равен инкубационному периоду гриппа). Срок может быть продлен.