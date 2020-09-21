Владимирцам будет необходима регистрация на тотальный диктант

Тотальному диктанту- 2020 во Владимире быть. Акция состоится 17 октября в 14 часов и пройдет в 2 форматах: онлайн и на площадках города.

Однако из-за пандемии тотальный диктант будет иметь свои особенности: писать диктант будут на маленьких площадках до 50 человек. Их список опубликуют в ближайшее время. Кроме того, в этом году обязательна регистрация на площадки. Она откроется за 10 дней до диктанта на сайте проекта. Пускать на площадки будут только зарегистрированных участников.

Всех пришедших просят взять с собой маски.