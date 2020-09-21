В Центре классической музыки выступит Михаил Лидский

24 сентября в Центре классической музыки состоится уже четвертый концерт Михаила Лидского из цикла «Интеграл сонат Бетховена». В программе вечера прозвучат: Две сонаты-фантазии ор. 27: ми-бемоль мажор, до-диез минор («Лунная»).

Обе эти сонаты носят подзаголовок «Sonata quasi una Fantasia» и отражают искания Бетховена в области форме сонатного целого. Но судьба их оказалась различной. Первая из сонат ор. 27 не получила популярности, вторая, завоевала ее в высшей мере.

Перед концертом музыковед Елена Маркина проведет лекции из цикла «Погружение в классику», которые помогут слушателям еще больше проникнуться музыкой Бетховена в исполнении Михаила Лидского.

Начало концерта – 18:00. Цена билета: 300-400 рублей