Ковровчанин перерезал горло соседу

Ковровчанин в конце марта вместе с приятелем сначала обокрали соседа их знакомого, пробравшись через окно и похитив добра на шесть с лишним тысяч рублей. А на следующий день мужчина, вновь напившись, решил отомстить соседям, с которыми ругался. И с ножом заглянул к ним, сказав, что хочет взять в долг, чтобы купив выпивку. Одного из соседей он ударил ножом в шею не менее трех раз, от чего тот умер, а второго несколько раз пырнул в живот и шею, порезал ему руки, когда тот пытался защищаться. Но он выжил благодаря помощи врачей. Уходя, нападавший еще и обокрал соседей. Теперь ковровчанина, обвиняемого сразу по нескольким статьям, ждет суд.