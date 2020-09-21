Покровские пожарные потушили загоревшийся гараж

фото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской области

20 сентября в 15.29 в Покрове на улице Пролетарской загорелся гараж. На место оперативно прибыли пожарные 43-й пожарно-спасательной части города. Горела деревянная обрешётка кровли гаража, внутренняя отделка и имущество на площади 9 кв.м.

- Ситуация осложнялась тем, что гараж являлся пристройкой к жилому дому, в связи с чем существовала угроза загорания самого дома.Благодаря грамотным и оперативным действиям пожарных, огонь удалось быстро локализовать и не допустить его распространения на жилой дом, - сообщили в ГУ МЧС по Владимирской области.

Уже известно, что пожар в гараже обнаружили сами жильцы, они своевременно сообщили об этом в пожарную охрану. Причины устанавливаются.

К ликвидации последствий привлекались 2 единицы техники и 6 человек.