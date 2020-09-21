Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Покровские пожарные потушили загоревшийся гараж

Тем самым не дав огню перекинуться на дом
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий
фото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской области

фото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской области

20 сентября в 15.29 в Покрове на улице Пролетарской загорелся гараж. На место оперативно прибыли пожарные 43-й пожарно-спасательной части города. Горела деревянная обрешётка кровли гаража, внутренняя отделка и имущество на площади 9 кв.м.

- Ситуация осложнялась тем, что гараж являлся пристройкой к жилому дому, в связи с чем существовала угроза загорания самого дома.Благодаря грамотным и оперативным действиям пожарных, огонь удалось быстро локализовать и не допустить его распространения на жилой дом, - сообщили в ГУ МЧС по Владимирской области.

Уже известно, что пожар в гараже обнаружили сами жильцы, они своевременно сообщили об этом в пожарную охрану. Причины устанавливаются.

К ликвидации последствий привлекались 2 единицы техники и 6 человек.

ЧП