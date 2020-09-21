Во Владимире отопление включили в 42 детских садах и 10 школах

По данным синоптиков, на наступившей неделе во Владимир придет «бабье лето», и дневные температуры воздуха поднимутся до +20 градусов и даже выше. Однако на минувшей неделе было холодно, поэтому, учитывая нестабильность осенней погоды, глава администрации города Владимира Андрей Шохин издал постановление «О начале отопительного периода 2020/2021 года».

В этом году отопительный сезон во Владимире начался с объектов социальной сферы - с детских садов, школ и социальных учреждений. Подготовка внутридомовых систем к пуску тепла была завершена еще 15 сентября. Поэтому социальные объекты можно подключить к центральному отоплению в период с 18 сентября по 1 октября, причем решение о дате включения тепла в конкретном учреждении принимает его руководитель.

По данным городского управления образования, по состоянию на утро 21 сентября отопление во Владимире включили в 10-ти общеобразовательных школах и 42-х детских садах. В остальных школах и детских садах города подключение к теплу планируется завершить к середине недели.

Подключение детского сада или школы к теплоцентрали осуществляется по заявке руководителя учреждения, направляемой в управление образования. Если родители считают, что в учреждении, которое посещают их дети, уже слишком холодно, следует обратиться к руководству образовательного учреждения или напрямую в городское управление образования, и заявка будет исполнена.