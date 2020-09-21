Во Владимире в 16-й раз пошел "Кросс нации"

фото с сайта городской администрации

19 сентября в парке «Загородный» прошел городской праздник бега «Владимирская осень - Кросс нации-2020».

Соревнование было организовано с выполнением всех рекомендаций Роспотребнадзора. К участию в «Кроссе нации» желающие допускались только при наличии медицинской справки о состоянии здоровья.

В ходе соревнования прошли забеги на дистанциях 1, 3 и 5 км.

На дистанции 1 км среди девочек 2011 г.р. и младше победила Софья Зинович. У мальчиков того же возраста первенствовал Дмитрий Шашков. Среди девочек и мальчиков 2009-2010 г.р. первые места заняли Софья Байкова и Семен Зубцов.

У девушек и юношей 2007-2008 г.р. лучше всех выступили Валерия Сафонова и Артем Кирилюк. Среди девушек и юношей 2005-2006 г.р. первыми были Мария Бесшапошникова и Федер Кошелев.

На дистанции 3 км соревновались юноши и девушки 2001-2004 г.р. Здесь первые места завоевали Иван Волгин и Любовь Егорова.

На дистанции 5 км среди мужчин и женщин 2000 г.р. и старше первенствовали Дмитрий Шунин и Наталья Егорова.

Спортсмены, занявшие 1-е места в своих категориях, были награждены кубками, медалями и дипломами. Призерам соревнований вручены медали и дипломы.