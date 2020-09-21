Во Владимире кавалер внучки убил ее бабушку

Трагедия произошла в конце июля прошлого года. Двое мужчин приехали в квартиру к пожилой женщине на Верхнюю Дуброву и попытались занять двадцать тысяч рублей. А когда та им отказала, решили ограбить бабушку. Вскоре после этого они встретили женщину во дворе дома, мужчины под предлогом ожидания ее внучки, с которой один из них встречался, прошли в ее квартиру и тайком вытащили ключ из замка входной двери. Один из мужчин деревянной ножкой от мебели несколько раз ударил бабушку по голове, а когда та попыталась убежать, вторйо мужчина преградил ей путь и повалил на пол, чтобы первому нападавшему удобно было бить пожилую женщину. Поскольку избитая хозяйка еще шевелилась, злоумышленники задушили ее подушкой, а убедившись, что она мертва, обыскали квартиру, забрали из кармана кофты кошелек, где было две с половиной тысячи. Внучке они рассказали о случившемся, и та решила помочь – выкинула орудие убийства. Также, по версии следствия, незадолго до убийства внучка и ее кавалер украли у пожилой женщины сбережения – пятьдесят тысяч рублей, которые нашли во время уборки. Сейчас расследование уголовного дела завершено, решать судьбу троицы будет Владимирский областной суд.