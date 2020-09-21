Суздаль и Владимир - в десятке популярных городов для путешествий летом

По данным Tvil.ru, спрос на малые и средние города России растёт в этом году. Самый популярный город в сезоне 2020 — Осташков (более 50% заявок). Также в десятку популярных городов для путешествий этим летом вошли Сортавала, Суздаль, Переславль-Залесский, Ярославль, Углич, Владимир, Иваново, Азов и Светлогорск. Туристы бронировали отдых на 1-6 ночей и тратили на проживание от 1 до 7 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть было в Азове, дороже — в Сортавале.

За последние три года аналитики сервиса наблюдают резкий рост спроса на путешествия в Ярославскую область: на более 100% в этом году поступает больше заявок в Ярославль и Углич, чем летом 2019. При этом туристы поехали в Азов, хотя в прошлом году этот город не входил в топ популярных городов. Также стоит отметить, что туристы этим летом отправляются в малые и средние города не только на выходные, но и в мини-отпуска, примерно, на неделю.

Список составлен на основании данных бронирований туристами жилья для отдыха в период с 1 июня по 31 августа 2020 года. В список не вошли города-курорты и курортные посёлки на Черноморском и Азовском побережье России.