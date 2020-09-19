Во Владимирской области 91 человек, вернувшийся из-за границы, не сделал анализ на коронавирус

В соответствии с постановлением главного санитарного врача страны россияне, прибывающие авиарейсами из зарубежных стран должны заполнить в самолете анкету и сдать тест на коронавирус в течение трех дней со дня прибытия. После чего результат должен быть загружен на портал госсуслуг.

Специалисты областного управления Роспотребнадзора составили 91 протокол об административных правонарушениях, которые направлены в районные суды. Людям может грозить штраф 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Если жители успеют заразить других людей, то штраф может составить от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.