В Коврове обновили "Сквер родителей"

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Подарком ковровчанам ко Дню города стало обновление любимого места отдыха в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда»

"Сквер родителей" украшен малыми архитектурными формами, все – тематические здесь есть «скамейка примирения», дерево для «замочков счастья» и скульптурная композиция «Семья». Её автор – член московского Союза художников и Объединения московских скульпторов Олег Киевский.

«Скульптура несёт мощный идейный заряд. Надеюсь, общий подарок талантливого скульптора, областной и городской администраций – благоустроенный сквер – станет местом сплочения родных и близких людей. Крепкие семьи – это основа государства и самая большая ценность в жизни каждого человека. Пусть это сокровище будет в жизни каждого из вас», – от души пожелал ковровчанам губернатор Владимир Сипягин.

На благоустройство «Сквера родителей» в рамках нацпроекта было направлено около 4 млн рублей. Скульптурная композиция приобретена на средства, предоставленные городу из областного бюджета по результатам работы по благоустройству города в 2019 году. Ковров тогда занял 1 место и получил грант в размере 6 млн рублей, стоимость скульптурной композиции составила 2,8 млн рублей.