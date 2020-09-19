Жительница Гороховца пырнула ножом своего знакомого

Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней жительницы Гороховца. Женщина обвиняется в совершении преступления по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

- В мае текущего года между обвиняемой и 33-летним потерпевшим, находившимися в одной компании, возник конфликт, в результате которого мужчина толкнул женщину. Она ушла домой, взяла кухонный нож и вернулась. Во время продолжившейся ссоры женщина нанесла удар ножом в спину своему оппоненту, после чего скрылась с места инцидента. Пострадавший был доставлен в больницу, - сообщили в областном УМВД.

Полицейские задержали женщину. Она признала свою вину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.