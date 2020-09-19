Родители сбитых в Мелехово детей не согласны с приговором

Родители погибших в Мелехово детей будут добиваться пересмотра приговора водителю. Семену Федулину назначили наказание в виде 4 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить родителям погибших детей три миллиона рублей.

— Что должен совершить человек страшнее, чтобы ему дали большой срок? Это самое страшное, убить детей, двух детей. Он останется для меня наркоманом, который убил двух прекрасных детей. И почему такой мягкий приговор, не понятно, — сказал в программе ЧП на телеканале НТВ папа погибшей школьницы.

Прокуратура требовала для водителя 12 лет колонии поселения. Адвокат Федулова смог убедить суд, что его подзащитный не был в состоянии опьянения в момент смертельного ДТП.

До 21 сентября родители могут подать апелляцию.

Напомним, ДТП, в котором погибли двое подростков — 13-летние мальчик и девочка, произошло вечером 4 сентября прошлого года. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, для совершения обгона водитель пересек сплошную линию дорожной разметки и выехал на встречную полосу. Мужчина не убедился, что впереди остановившегося автомобиля отсутствуют пешеходы, продолжил движение и сбил детей, переходивших дорогу. К слову, только за минувший год более 10 раз Семен Федулин привлекался к административной ответственности.