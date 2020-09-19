Во Владимирской области медикам выплатили по 68 тысяч рублей за борьбу с коронавирусом

18 сентября первый заместитель губернатора Сергей Шевченко провёл встречу с представителями трудовых коллективов Городской больницы №4 и Станции скорой медицинской помощи и города Владимира, посвящённую вопросам начисления выплат за борьбу с коронавирусной инфекцией.

Представителей трудовых коллективов медучреждений волнует отсутствие договоров страхования у медиков, в том числе и тех, кто уже переболел Covd-19, порядок оформления выплат за борьбу с этим заболеванием по ряду федеральных законов, обеспеченность медработников средствами индивидуальной защиты и рабочей одеждой, укомплектованность бригад скорой медицинской помощи кадрами, автомобилями и средствами спецсвязи.

Управляющий Владимирским региональным отделением Фонда социального страхования Алексей Копин проинформировал, что на сегодняшний день во Владимирской области нет каких-либо проблемных вопросов по предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников. Денежных средств для выплат достаточно.

На 18 сентября медикам региона уже произведено 1093 выплаты по 68 тысяч 811 рублей. Также осуществлено 9 выплат родственникам погибших от коронавирусной инфекции врачей – по 2 млн 752 тыс. рублей и по 1 млн. рублей по Федеральному закону «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

- Во Владимирской области для оформления выплат медработникам за борьбу с коронавирусом требуется минимальный набор документов, он состоит всего из пяти пунктов. Наш регион входит в топ-10 по количеству выплат по сравнению с другими субъектами федерации, впереди нас только регионы с гораздо большим количеством населения, – подчеркнул Алексей Копин.

Для оперативного решения всех озвученных проблемных вопросов первый вице-губернатор Сергей Шевченко дал ряд поручений департаменту здравоохранения.