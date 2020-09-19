В деревне Липна Петушинского района появится культурно-досуговый центр.

- Проект разработан в рамках региональной составляющей нацпроекта за счёт областных средств для дальнейшего включения в реестр типовых и облегчения для муниципалов вопросов строительства Домов культуры. Проектно-сметная документация выполнена на строительство двухэтажного культурного центра на 130 мест с подвальным этажом. Проектное решение отличается возможностью разнопланового использования помещений. Продолжительность строительства – 11 месяцев, как рекомендует Министерство культуры -, – рассказала директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова. 18 сентября в ходе рабочей поездки в Петушинский район она лично осмотрела участок, отведённый под этот объект.

Также в программе поездки руководителя ведомства значились Костерёвский Дом культуры, в котором в этом году начат ремонт в рамках областной программы развития культуры, и музыкальная школа, ремонт которой предполагается в дальнейшем осуществить в рамках нового направления нацпроекта по модернизации детских школ искусств. В Доме культуры будет отремонтирована пристройка, где разместится обновлённая экспозиция Костерёвского музея.

В поселке Городищи директор Департамента посетила детскую школу искусств и культурно-досуговый центр, а в Петушках – центральную районную библиотеку и детскую школу искусств, которая в прошлом году получила по нацпроекту «Культура» музыкальные инструменты и оборудование на сумму свыше 5 млн рублей, Музей петуха и районный Дом культуры, где состоялось открытие творческой площадки РДК и обновлённого зала Кинопарка.