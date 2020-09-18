Руководство больницы в Гусь-Хрустальном районе могут привлечь к уголовной ответственности

В 2019-2020 годах департаментом здравоохранения Владимирской области Уршельской районной больнице выделены плановые ассигнования в сумме более 14,6 миллионов рублей на строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Аббакумово Гусь-Хрустального района. Но из-за того, что руководство лечебного учреждения не выполнило свои обязанности, договор на выполнение указанных работ был заключен без разрешения на строительство и на территории национального парка федерального значения «Мещера» возведен ФАП. Но из-за бездействия руководства Уршельской районной больницы долгое время ввести здание ФАП в эксплуатацию было невозможно. И жители деревни Аббакумово и ее окрестностей лишены первичной медико-санитарной помощи. Материалы прокурорской проверки, усмотревшей признаки преступления по статье «халатность», направили в региональный Следком для решения вопроса об уголовном преследовании.