В Боголюбово откроется приют для женщин, попавших в беду

22 сентября в Боголюбово откроется приют для женщин в кризисных ситуациях на базе Центра материнства и детства ВРОО "Покров семьи". Женщинам, которые обратятся в приют, не только предоставят комнаты, им помогут юристы и психологи. А еще мамы получат возможность обучиться новым профессиям: парикмахер, пекарь, пройдут курсы компьютерной грамотности, получив шанс освоить новую профессию и начать новую жизнь. За помощью в приют могут обратиться мамы с детьми, в том числе многодетные, беременные, лишившиеся поддержки, женщины, оказавшиеся в беде. Адрес приюта - поселок. Боголюбово, улица Западная, 12-А.